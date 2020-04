BON PLAN MERCATO OM: Un buteur écossais comme doublure de Benedetto ?

« Lawrence Shankland est la Cendrillon de ces dernières années en Ecosse. Ex prodige d’Aberdeen, l’attaquant a du redescendre sur terre et glisser dans les divisions inférieures Écossaises pour se relancer. Après une série de prêts, il débarque à Ayr United, alors en Scottish League One (D3). Le déclic. En 2 saisons, il inscrira 50 buts en 61 matchs, faisant de lui la nouvelle coqueluche du football Écossais. Il permet même à Ayr United de monter en Scottish Championship lors de la saison 2017-2018. A la fin de son contrat, plusieurs clubs convoitent l’attaquant. Et alors qu’on s’imagine Shankland retourner dans l’élite, il choisit le projet Dundee United, alors encore en Scottish Championship. Un choix surprenant mais qui s’est avéré judicieux. Avant la pause imposée par le Covid, Lawrence Shankland était à 24 buts en 25 matchs. Mais surtout, son niveau de jeu a tapé dans l’œil de Steve Clarke, sélectionneur de l’Ecosse. Profitant d’une pénurie d’attaquants, Shankland a su saisir sa chance en marquant lors de sa première sélection, contre St Marin. Son immense qualité réside en sa science du déplacement et du placement. Avec un bon centreur, il va pouvoir se régaler dans la surface de par son jeu de tête mais pas que. Il est un redoutable finisseur et un technicien solide. Il ne faut pas sous-estimer sa qualité de frappe qui a trompé de nombreux portiers depuis quelques saisons. Et si on estime son prix à si haut, c’est qu’on pense que les Tangerines ne laisseront pas partir Shankland aussi facilement. Bien que 5M€ soit une bouchée de pain pour beaucoup de clubs Français, ça reste une somme énorme à l’échelle de l’Ecosse. Et si Dundee United peut récolter une telle mise, alors ils ne vont pas se gêner. » @ScottishFr – Source: FCM