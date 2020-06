Bon plan mercato OM: Un buteur suédois (fils d’une légende) pour suppléer Benedetto ?

Jordan Larsson est le fils de la légende suédoise, Henrik Larsson lui aussi attaquant et qui compte près de 106 sélections avec la Suède. Pour sa première saison en Russie, le jeune joueur suédois a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives avec le Spartak Moscou. Formé dans son pays natal, il compte trois sélections avec l’équipe de Zlatan et a déjà marqué un but.