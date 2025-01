Bon plan Mercato OM : Un colombien pour renforcer la défense centrale !

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 1er janvier et ce dernier s’annonce encore une fois très agité pour l’Olympique de Marseille. L’OM doit en effet se renforcer dans le secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un colombien au poste de défenseur central.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le recrutement estival, en particulier sur le plan défensif est loin de donner satisfaction depuis le début du mois d’août. L’une des plus grosses déceptions de cette première partie de saison n’est autre que le défenseur central, Lilian Brassier, recruté en provenance de Brest cet été. L’ancien brestois a même été totalement écarté des compositions de départ de Roberto De Zerbi depuis plus d’un mois et demi et un match contre Auxerre où il s’était rendu coupable d’une grossière bévue sur le premier but auxerrois.

Carlos Cuesta, défenseur central de Genk en Jupiler Pro League, pourrait être une piste intéressante pour renforcer la défense marseillaise durant le mercato hivernal. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud)

Focus sur Carlos Cuesta

Club actuel KRC Genk Poste Défenseur Central Taille 1m79 Age 25 ans Valeur estimée par Transfermarkt 5 M€

Qui est-il ?

Carlos Cuesta est un défenseur central de 25 ans. Ce droitier, qui mesure 1m79, a été formé à l’ Atlético Nacional, où il a disputé 74 matchs avec l’équipe première avant d’être transféré en 2019, du côté du KRC Genk avec lequel il évolue encore aujourd’hui

Un profil mature et expérimenté évalué à 5 millions d’euros ?

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) a coché ce bon plan en défense central. Il décrit un joueur polyvalent, capable d’évoluer axe droit ou dans le couloir droit et qui pourrait aussi parfaitement concurrencer voir remplacer Amir Murillo ou Lilian Brassier :

« C’est un joueur qui a déjà 21 sélections avec la Colombie, qui est en Europe depuis 2019. Il sort de l’Atlético Nacional et sur l’aspect mental on peut dire qu’il est déjà rôdé parce que quand tu sors de l’Aletico Nacional en Colombie et quand tu connais la pression et l’atmosphère qu’il y a là bas, tu sais que c’est quand même un gage de qualité et que c’est pas le Vélodrome qui va lui faire peur. C’est un défenseur central qui n’est pas géant (1m79) mais qui est très précis, il est assez rapide dans le jeu court, il a une bonne capacité de placement et d’anticipation. C’est vraiment une valeur très sûre. Il a été blessé en début de saison, il avait un peu perdu sa place avec Genk mais il vient de la récupérer depuis mi-novembre. C’est vraiment un défenseur que je prendrais, qui peut jouer dans une défense à 4 ou à 3 mais par contre plus axe droit, j’ai pas de souvenirs de l’avoir vu jouer axe gauche. C’est vraiment un défenseur qui pourrait prendre la place de Murillo , qui pourrait jouer couloir droit si jamais l’OM repasse à 4 voir même un peu plus haut au milieu mais vu le monde au milieu à l’OM je pense qu’il ne sera pas amené à dépanner à ce poste là. Moi c’est un joueur que je prendrais, que je tenterais, il est un peu en train de stagner à Genk, en fin de cycle là-bas et je pense que si l’OM va le chercher cet hiver, il peut vraiment passer un palier et devenir vraiment un vrai taulier au haut niveau. Il a de l’expérience en coupe d’Europe, il a déjà joué la Ligue des Champions et quelques matchs d’Europa League avec Genk. Il doit avoir une dizaine de matchs européens à son actif. Il a montré qu’il pouvait être totalement au niveau. Donc voilà Carlos Cuesta, niveau vitesse, technique, anticipation, placement, c’est propre, je le prendrais à l’OM, il est modulable au style De Zerbi. Je tenterais ce pari là, ça couterait environ 8-10M vu qu’il n’a pas de passeport européen il viendrait prendre la 4ème place d’extra communautaire dans l’effectif mais ce serait une plus-value et un apport non négligeable à ce que veut faire De Zerbi.«

