Bon plan Mercato OM : Un défenseur du LOSC si Caleta-Car s’en va…

Duje Caleta Car est un joueur très suivi. L’international croate réalise une grosse saison et serait visé par les deux Manchester ainsi que par le Napoli. Un départ de l’ancien joueur du RB Salzbourg pourrait permettre à l’OM de réaliser une grosse plus value même si sa présence pour disputer une possible Ligue des Champions serait un vrai plus… Notre invité, Nassim nous donne son bon plan mercato (accessible) pour le remplacer…

Soumaoro à moins de 10M€ ?

Nassim estime que le défenseur lillois Adama Soumaoro, actuellement prêté au Genoa, a un profil intéressant. Le joueur formé au LOSC n’a joué que 4 matches en Serie A depuis son prêt en janvier dernier, son retour dans le nord est donc une forte probabilité. Le joueur de 27 ans aura encore deux ans de contrat mais ne semble plus être une option pour son club formateur. Un départ à moins de 10M€ pourrait alors être envisageable, un montant accessible pour un solide défenseur qui a joué 100 matches de Ligue 1… (voir l’extrait vidéo ci-dessus)

L'équipe de FCMarseille respecte le confinement afin de limiter la propagation du Coronavirus.

Au menu : les dernières infos sur la reprise de la Ligue 1, le mercato, les joueurs libre et le cas Caleta-Car.

