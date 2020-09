Bon plan mercato OM : Un des meilleurs buteurs du championnat Portugais pour 5M€ ?

FCMarseille a l’habitude de vous proposer des Bons plans mercato. Villas-Boas cherche un buteur, on vous propose donc l’attaquant Angolais Fabio Abreu qui sort d’une saison pleine au Portugal. Alexandre Ribeiro, journaliste pour le site spécialisé dans le foot portugais trivela.fr nous présente ce joueur.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. A ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur Fabio ABREU

Club actuel Moreirense Futebol Clube Poste Attaquant Taille 1m82 Age 27 ans Valeur Transfermarkt 1,5 millions d’€

Qui est il ?

« Fabio Abreu est un attaquant Angolais qui a eu un parcours très atypique. Il s’est fait connaître un peu sur le tard, la saison dernière à Penafiel en deuxième division alors qu’il avait déjà 26 ans. Moreirense, qui joue en première division, l’a acheté l’été dernier et c’est cette saison qu’il s’est révélé comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe et l’une des références offensives du championnat, qu’il a terminé dans le top 5 des meilleurs buteurs avec 13 réalisations. Vraie grosse révélation cette saison, il a une vraie science du placement. C’est un vrai buteur assez adroit, souvent bien placé et capable de se battre sur tous les ballons pour être à la retombée des centres. » Alexandre Ribeiro @Trivela_FR – Source – FCMarseille – 03/09/2020

LE bémol

« Son âge, 27 ans. L’OM vise avant tout des jeunes joueurs, et le recrutement d’Abreu n’irait pas dans ce sens. De plus, est-ce qu’il va confirmer en faisant une autre saison aussi bonne que celle qui vient de faire ? C’est la question qu’on se pose un peu tous. » Alexandre Ribeiro. @Trivela_FR – Source – FC Marseille – 03/09/2020



A Quel prix ?

Selon le journal portugais Record, Fabio Abreu dispose d’une clause libératoire à 5M€. Une somme qui rentre dans le budget de l’OM pour ce mercato estival. L’entraîneur de Moreirense a également ouvert la porte au départ de sa star à condition « que cela permet au club de faire une bonne affaire sur le plan financier”. Si le club décide d’agir sur Abreu, il va falloir faire vite. L’attaquant est également convoité par le Betis Séville, la Real Sociedad et Huesca.