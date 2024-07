Bon plan mercato OM: Un gros potentiel de Ligue 1 pour renforcer le milieu de terrain

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Extrait de l’émission l’apéro mercato de ce jeudi consacré au mercato de l’OM. Comme chaque semaine nos invités proposent leurs bons plans mercato pour l’Olympique de Marseille.

Cette semaine c’est au tour de Yacine Youssfi, fervent supporters de l’OM et intervenant régulier sur FCM de se prêter au jeu. Pour lui l’OM devrait ainsi investir sur le jeune milieu de Reims, Amir Richardson. Le milieu d’1m97 est sous contrat jusqu’en 2027 avec le stade De Reims. Pour Yacine le joueur de 22 ans est idéal pour garnir l’effectif marseillais :

« Un milieu de terrain c’est Amir Richardson de Reims, c’est un joueur que je suis depuis un moment. Il m’avait tapé à l’œil lors du OM-Reims l’an dernier à la première journée de Ligue 1. C’est un 6/8, il peut jouer en double pivot, très très grand et ce qui m’impressionné ce sont ses grands compas. Il a un gros volume de jeu. Il est puissant, il a une capacité de récupération qui est assez intéressante. Techniquement, il est très bon dans le jeu long et dans le jeu court dans le jeu court. Pour moi, c’est plus c’est plus une sentinelle. Je le vois plus plus comme un récupérateur, il est encore très jeune il a encore besoin d’être accompagné. Dans le rôle je le verrais bien à la place de Pape Gueye. Vraiment il dégage quelque chose j’irai le prendre en tant que doublure. Je trouve que ça peut être un un bon pari. Je pense que ça peut être un joueur qui ne va pas te coûter qui est cher, mais qui peut prendre de la valeur. » explique ainsi le suiveur de ligue 1.

