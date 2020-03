Bon plan mercato OM : Un jeune attaquant qui connait bien la Ligue 1 !

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Notre consultant nous propose comme doublure à Dario Benedetto : Serhou Guirassy, joueur d’Amiens.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Suiveur assidu de la Ligue 1, Jean-Charles De Bono a participé à la séquence Bon Plan Mercato OM de notre Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre consultant nous propose un buteur prolifique du championnat français : Serhou Guirassy, attaquant d’Amiens. Selon lui, il pourrait être une recrue intéressante pour l’OM !

« J’ai pensé à Serhou Guirassy qui est du côté d’Amiens. Un jeune joueur qui a prouvé qu’il était capable de jouer dans le championnat français en marquant 9 buts depuis le début de la saison avec un club qui est quasiment en Ligue 2. Il est de la région, d’Arles. Il fait 1,87m pour 82kg. Si on cherchait des joueurs athlétique pour batailler seul aux avants postes, il peut le faire. Je l’ai vu jouer au Vélodrome, il est très bon dos au but et en face à face avec les gardiens. Il a une bonne mentalité, les deux pieds… L’expérience de la Ligue 1 aussi. »

Jean Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille

