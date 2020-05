BON PLAN Mercato OM: Un jeune défenseur central écossais pour remplacer Caleta-Car

Une grande lessive est annoncée lors de ce mercato d’été. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur central talentueux de 21 ans pour remplacer Caleta-Car, si ce dernier devait partir ?

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un joueur écossais qui nous a été proposé par @ScottishFr : Ryan Porteous.

Focus sur Ryan Porteous

Club actuel Hibernian Poste Défenseur central Taille 1 m 88 Age 21 ans Valeur estimée par @ScottishFr Entre 2M€ & 4M€

Qui est-il ?

« Si le rival Hearts a sorti quelques joueurs prometteurs ces dernières années, cela a été plus difficile pour Hibernian. Cependant, un nom tient en haleine les supporters : Ryan Porteous.Il a joué ses premières rencontres dans l’élite en quatrième division écossaise. Un gros défi pour un défenseur de 17 ans donc. Mais qu’il a relevé avec brio puisqu’il a été élu Joueur de l’année par ses coéquipiers d’Edinburgh City, où il était prêté par Hibernian. A Hibs, il s’est imposé petit à petit, parvenant même à mettre Darren McGregor, alors pilier del’équipe, sur le banc.Défenseur central droit, Porteous est réputé pour ses duels aériens. Il a marqué la quasi-intégralité de ses buts de la tête.Côté caractère, c’est un leader dans l’âme. Il a su gagner la confiance de plusieurs managers d’expérience comme Neil Lennon ou Jack Ross. » @ScottishFr – Source: FCM

Pourquoi Porteous serait une bonne idée pour l’om ?

En cas d’offre interessante, Duje Caleta-Car pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, pourquoi pas miser sur un jeune joueur qui a une faible indemnité de transfert ? L’écossais est jeune mais a déjà était appelé en sélection nationale avec l’Ecosse. Son profil et son gabarit correspond a celui de notre défenseur croate, il pourrait être un remplacement parfait et constituer une belle plus value en cas de revente à l’avenir.

Le bémol