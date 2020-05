BON PLAN Mercato OM: Un jeune défenseur italien prometteur pour remplacer Caleta-Car

Une grande lessive est annoncée lors de ce mercato d’été. Et si l’OM tentait de recruter un jeunedéfenseur central italien afin de remplacer Caleta-Car ?

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un joueur italien qui nous a été proposé par le spécialiste de la Serie B @Seriebellissima : Davide Betella.

Focus sur davide betella

Club actuel Atalanta Bergame Poste défenseur central Taille 1 m 85 Age 20 ans Valeur estimée 1,90 M€

Qui est-il ?

« Prêté à Pescara par l’Atalanta Bergame il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives en 19 matchs TCC. Aérien, défenseur très physique qui ne craint pas les duels. Il surprend par son sérieux, sa maturité, son assurance.. International U21 italien. Supervisé par l’Inter et, surtout, l’Atalanta qui pourrait bien compter sur lui à court terme vu ce qu’il réalise.

» @Seriebellissima – source : FCM

Pourquoi betella serait une bonne idée pour l’om ?

En cas d’offre interessante, Duje Caleta-Car pourrait quitter l’Olympique de Marseille comme nous l’a appris l’Equipe. Pour le remplacer, pourquoi pas miser sur un jeune joueur qui a une faible indemnité de transfert ? L’italien est jeune mais a déjà réalisé une saison plaine en Série B avec Pescara, il est même international U21. Son profil et son gabarit correspond a celui de notre défenseur croate, il pourrait être un remplacement parfait et constituer une belle plus value en cas de revente à l’avenir.

Le bémol

Comme nous l’explique très bien @Seriebellissima, le jeune italien qui réalise une très belle saison pourrait inciter son club à le conserver la saison prochaine. L’italien n’a jamais joué à l’étranger et la langue pourrait être un frein à une adaptation rapide. Le joueur manque d’expérience à haut niveau, et découvrir la Ligue des Champion à l’âge de 20 ans sans avoir joué dans un championnat majeur pourrait être difficile pour lui.