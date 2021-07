Bon plan mercato OM: Un jeune défenseur suisse si Caleta-Car trouve preneur…

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur central talentueux de 19 ans pour remplacer Caleta-Car ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que les dirigeants olympiens négocient toujours pour Balerdi, que Caleta-Car devrait quitter le club tout comme Kamara, l’OM devra recruter un défenseur central. Aujourd’hui, on vous propose un joueur suisse suggéré par @SuisseFoot : Leonidas Stergiou.

FOCUS SUR Leonidas Stergiou Club actuel FC St-Gall Poste Défenseur central Taille 1m81 Age 19 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

« International M21 Suisse à fort potentiel, il est le leader défensif de son équipe. Après 2 saisons complètes, il est temps pour lui de franchir un palier dans un bon club européen. Déjà courtisé par l’Atalanta, le Real Betis,…. » @SuisseFoot

Pourquoi Stergiou serait une bonne idée pour l’om ?

Très doué techniquement, il est capable de relancer proprement à la différence d’Alvaro. Jeune, il entre parfaitement dans l’idéal de recrutement de Pablo Longoria. Il pourrait être une très belle opportunité pour les dirigeants olympiens. Ce n’est pas tout, il a déjà un peu d’expérience malgré son jeune âge. Il est capitaine avec les U21 de la Suisse. Avec la vague de départ à ce poste à l’OM, son recrutement pourrait être vu d’un bon oeil du côté du sud de la France. Il a aussi la faculté de jouer comme un sénior sur le terrain, avec une immense force physique. Il est aussi capable de dépanner au poste de latéral droit…

Le bémol

Leonidas Stergiou joue dans le championnat suisse, il faudra donc du temps au joueur pour s’adapter au championnat de France. Sa vitesse n’est pas sa qualité première, si jamais il devait être associé à Alvaro qui lui non plus n’est pas très rapide, il se pourrait que la défense olympienne se fasse souvent prendre dans le dos. De plus, la concurrence semble être ardue, avec notamment l’Atalanta ou encore le Betis Séville qui lui feraient de l’oeil.