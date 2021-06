Bon plan mercato OM: Un jeune défenseur suisse en cas d’échec dans le dossier Balerdi

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur central talentueux de 20 ans pour remplacer Balerdi ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que les dirigeants olympiens négocient toujours pour Balerdi, que Caleta-Car devrait quitter le club tout comme Kamara, l’OM devra recruter un défenseur central. Aujourd’hui, on vous propose un joueur suisse suggéré par @SuisseFoot qui vient d’être sélectionné pour l’Euro: Becir Omeragic.

FOCUS SUR Becir Omeragic Club actuel FC Zurich Poste Défenseur central Taille 1m87 Age 19 ans Valeur estimée par Transfermarkt 5 M€

Qui est-il ?

« Il est le futur de la Nati au poste de défenseur central et crucial à ce poste pour son club. Il vient d’être appelé par Petkovic pour participer à son 1er Euro. Courtisé par plusieurs écuries allemandes : Union Berlin, Wolfsburg, Gladbach » @SuisseFoot

Pourquoi Omeragic serait une bonne idée pour l’om ?

Très doué techniquement, il est capable de relancer proprement à la différence d’Alvaro. Jeune, il entre parfaitement dans l’idéal de recrutement de Pablo Longoria. Moins cher que Leonardo Balerdi, il pourrait être une très belle opportunité pour les dirigeants olympiens. Ce n’est pas tout, il a déjà un peu d’expérience malgré son jeune âge. Il est sélectionné par la Suisse pour la première fois à 18 ans. Avec la vague de départ à ce poste à l’OM, son recrutement pourrait être vu d’un bon oeil du côté du sud de la France. Domingos Ribeiro, son ancien coach chez les jeunes a dressé son portrait technique pour le média Lematin.ch :

« Becir a une très bonne maîtrise technique, il est calme avec le ballon. Même s’il manque de vitesse, il compense par son intelligence de placement. Il a aussi une qualité de passe qui lui permet de casser les lignes, y compris dans le jeu long. Sinon, c’était quelqu’un de sérieux, consciencieux et bien éduqué. Avec moi, il a dû louper un seul entraînement, de mémoire. » Domingos Ribeiro— Source: Le Matin (31/08/20)

Le bémol

Becir Omeragic joue dans le championnat suisse, il faudra donc du temps au joueur pour s’adapter au championnat de France. Sa vitesse n’est pas sa qualité première, si jamais il devait être associé à Alvaro qui lui non plus n’est pas très rapide, il se pourrait que la défense olympienne se fasse souvent prendre dans le dos. De plus, la concurrence allemande semble être ardue, avec notamment Wolfsburg ou encore Gladbach qui lui feraient de l’oeil.