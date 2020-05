BON PLAN MERCATO OM: Un jeune écossais au gros volume de jeu (en cas de départ Sanson)

« Dans la famille Ferguson, j’ai déjà le père Derek, ex-joueur des Rangers dans les années 1980, et l’oncle Barry, lui aussi ancien des Gers. Désormais, j’ai le fils, Lewis. Mais lui joue à Aberdeen.Milieu récupérateur pouvant évoluer plus haut, Lewis Ferguson sait se servir de ses deux pieds et ne craint pas le contact physique. Il se dépouille sur le terrain, harcelant constamment ses adversaires. Il n’hésite pas à monter et n’a pas peur de se retrouver en situation de marquer. Ses onze buts avec Aberdeen en deux saisons en font d’ailleurs le troisième meilleur buteur du club sur cette période, derrière deux joueurs offensifs.Passé pro à Hamilton, qui a sorti bon nombre de pépites ces dernières années, il n’a eu besoin que d’une dizaine de matches dans l’élite au sein d’un club qui luttait contre la relégation pour se faire repérer. A 18 ans, il a signé avec Aberdeen où il s’est tout de suite imposé. Sa confiance en lui est une force et il sait apprendre rapidement de ses erreurs. » @ScottishFr – Source: FCM