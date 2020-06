Bon plan mercato OM : Un jeune gardien italien pour la succession de Mandanda ?

Avec les menaces du FPF, le mercato estival de l’OM devra être malin. Et si l’OM tentait de recruter un gardien de but italien plein d’avenir ?



[Attention : cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un jeune gardien italien: Marco Carnesecchi

Focus sur Marco Carnesecchi

Club actuel Trapani Poste Gardien de but Taille 1M91 Age 19 ans Valeur estimée 2 M €

Qui est-il ?

Marcos Carnesecchi est un gardien de but de l’Atalanta Bergame prêté cette saison en Série B à Trapani. Il est âgé de 19 ans, et compte près de 23 matchs joués en seconde division italienne. Grande promesse du football italien, il réalise une saison difficile car Trapani se bat pour se maintenir cette saison. C’est un grand habitué des sélections italiennes chez les jeunes, aujourd’hui il compte près de cinq sélections avec les U21.

Pourquoi Carnesecchi serait une bonne idée pour l’om ?

Même si Mandanda a réalisé une saison fantastique, l’OM doit préparer l’avenir pour le poste de gardien de but. Pourquoi ne pas miser sur un gardien jeune comme Carnesecchi qui est une belle promesse du football italien au poste de gardien de but. Les dirigeants marseillais veulent recruter des jeunes joueurs à forts potentiels, et le gardien italien correspond parfaitement à ce profil.

Le bémol

Marcos Carnesecchi est prêté à Trapani et devrait retourner dans son club formateur cet été, l’Atalanta Bergame. Le gardien de but n’a jamais évolué au haut niveau, en effet il n’a joué aucun match en Série A. Difficile d’imaginer le jeune joueur progresser en étant numéro deux toute une saison, il aura besoin de temps de jeu afin de s’aguerrir.