Bon plan mercato OM: Un jeune gardien russe pour l’après Mandanda

Avec les menaces du FPF, le mercato estival de l’OM devra être malin. Et si l’OM tentait de recruter un gardien de but du championnat russe plein d’avenir ?



[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un jeune gardien russe: Aleksandr Maksimenko

Focus sur aleksandr maksimenko

Club actuel Spartak Moscou Poste Gardien de but Taille 1M87 Age 22 ans Valeur estimée 8 M €

Qui est-il ?

Aleksandr Maksimenko est un gardien de but du Spartak Moscou âgé de 22 ans, qui compte près de 44 matchs joués dans le championnat russe. En 44 matchs, il a encaissé seulement 43 buts, soit un peu moins d’un but par match, une belle performance pour un gardien de but. Il dispose d’une petite expérience européene, puisqu’il a joué six matchs d’Europa League et deux matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions.

Pourquoi meslier serait une bonne idée pour l’om ?

Même si Mandanda a réalisé une saison fantastique, l’OM doit préparer l’avenir pour le poste de gardien de but. Pourquoi ne pas miser sur un gardien jeune comme Maksimenko qui sort d’une très belle saison avec son club formateur, le Spartak Moscou? Les dirigeants marseillais veulent recruter des jeunes joueurs à forts potentiels, et le profil du gardien moscovite correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants olympiens.

Le bémol

Le portier des merlus est suivi par des grosses écuries européennes dont Manchester United, qui a des moyens financiers nettement supérieurs au club marseillais. Ensuite, on imagine mal l’OM dépensait 8 millions d’euros pour un gardien qui ne jouera pas dans l’immédiat, puisque Mandanda reste le gardien numéro un cette saison. La solution pour les marseillais aurait été d’acheter le joueur puis le prêter dans la foulée, pour qu’il puisse continuer à avoir du temps de jeu, mais sans argent…