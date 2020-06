BON PLAN Mercato OM: Un jeune latéral polyvalent courtisé en Europe pour concurrencer Amavi ?

« Il a pris place dans le 11 de départ des Jam Tarts en fin de saison passée. Une équipe tellement décimée par les blessures qu’il fut même titulaire lors de la finale de Scottish Cup perdue contre le Celtic. Mais il a tellement ébloui les fans, les observateurs & le staff qu’il n’a plus perdu sa place depuis. Dans ses faits d’armes, on peut noter son seul but inscrit en professionnel pour l’instant. Une frappe de 25 mètres, certes déviée, mais qui trompera le gardien d’Hibernian, club rival de Hearts. Une réalisation qui donnera la victoire à son club dans un derby entre deux clubs d’une même ville. De quoi lui donner des airs de légendes malgré son jeune âge. Malgré sa tête de poupon, il possède déjà des qualités à en faire pâlir ses aînés. Techniquement à l’aise, qualité de centre remarquable, il n’en oublie pas les tâches défensives pour autant. Un latéral moderne qui a la faculté de pouvoir évoluer sur les deux cotés du terrain. S’il est un latéral gauche de formation, il sait aussi exceller sur l’aile droite. » @ScottishFr – Source: FCM