Bon Plan Mercato OM: Un jeune Nord-Irlandais pour renforcer l’effectif ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un milieu de terrain talentueux de 21 ans pour compléter son effectif ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de milieu de terrain. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, Cuisance n’est pas conservé tout comme Khaoui. Concernant Kamara, il pourrait quitter son club formateur pendant l’été. Aujourd’hui, on vous propose un joueur Nord-Irlandais qui nous a été proposé par @ScottishFr : Alistair McCann.

FOCUS SUR Alistair McCann Club actuel St. Johnstone FC Poste Milieu de terrain Taille 1m76 Age 21 ans Valeur estimée par @ScottishFr 3 M€

Qui est-il ?

« Evalué à 700K par Transfermarkt, il faudra s’approcher des 3 millions pour espérer obtenir la pépite de St Johnstone. Auteur de son premier but avec l’Irlande du Nord il y a peu, le milieu des Saints étincelle par sa capacité de récupération. Avec lui, les attaques adverses vont avoir du soucis à se faire. Un joueur déjà sur les tablettes du Celtic & des Rangers. Mais le projet Marseillais pourrait être suffisant pour l’attirer hors de l’Ecosse. » @ScottishFr – Source: FCM

Pourquoi mccan serait une bonne idée pour l’om ?

Ali McCan est abordable financièrement, il entre dans les cordes des dirigeants marseillais. Sa qualité de récupération, peut être un plus dans ce groupe, sachant que Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille au mercato estival. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat écossais est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il pourrait y avoir de réelles opportunités. A son jeune âge, s’il réalise de belles performances, il pourrait représenter une belle plus-value. Pas vu comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme un élément capable de donner de la profondeur et de la qualité à un banc.

Le bémol

Le rythme du championnat écossais n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu. La barrière de la langue peut être un frein dans sa progression, il n’y a aucun joueur britannique dans l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille, pas de quoi faciliter son intégration.