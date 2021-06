Bon plan mercato OM: Un jeune norvégien pour palier le départ de Kamara ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un milieu de terrain talentueux de 20 ans pour renforcer son groupe ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de milieu de terrain. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, Cuisance n’est pas conservé tout comme Khaoui. Concernant Kamara, il pourrait quitter son club formateur pendant l’été. Aujourd’hui, on vous propose un joueur norvégien que nous ont soufflé @EliteserienFr et @NordiskFootball : Johan Hove.

FOCUS SUR Johan Hove Club actuel Strømsgodset Poste Milieu de terrain Taille 1m77 Age 20 ans Valeur estimée par Transfermarkt 900 000 €

Qui est-il ?

« C’est un des joueurs que je suis le plus. On entend assez peu parler de lui car il n’est parfois pas constant. En revanche lorsqu’il est dans un bon jour c’est lui qui emmène toute son équipe. Milieu central formé à Sogndal il a signé à Strømsgodset en 2018 et il a gagné sa place de titulaire. C’est un joueur qui sait attaquer & défendre, il joue en général un peu en retrait pas rapport aux attaquants lors des phases offensives pour que si besoin il puisse décrocher et revenir rapidement en défense. Sa vision du jeu est très bonne au vu de son âge. Il est assez peu présent sur les coups de pied arrêtés puisqu’il ne mesure qu’1m77. En revanche il est pour l’instant le joueur qui cadre le plus de tirs par match (1.8 tirs cadrés/match). La compo où il évoluerait le mieux serait pour moi un 4-3-3 puisque cette compo privilégie le jeu collectif. Il monte en puissance chaque année et pour 900k€ ca vaut le coup de prendre le risque. » @EliteserienFr – @NordiskFootball

Pourquoi hove serait une bonne idée pour l’om ?

Johan Hove est très abordable financièrement, à moins d’un million d’euros il y a possibilité de recruter un joueur talentueux. Sa précision de frappe peut être un atout, surtout que ce genre de profil, au milieu de terrain n’est pas présent dans l’effectif marseillais. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat norvégien est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il pourrait y avoir de réelles opportunités, à bas prix. A son jeune âge, s’il réalise de belles performances, il pourrait représenter une belle plus-value. Pas vu comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme un élément capable de donner de la profondeur et de la qualité à un banc.

Le bémol

Comme nous indique le spécialiste du football norvégien @EliteserienFr, le système où il s’épanouit le mieux est le 4-3-3. Or, Jorge Sampaoli n’est pas un adepte de ce dispositif. Le rythme du championnat norvégien n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu. La barrière de la langue peut être un frein dans sa progression, il n’y a aucun joueur de son pays natal dans l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille, pas de quoi faciliter son intégration.