Bon plan mercato OM: Un jeune Ukrainien moins cher qu’Almada !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un milieu de terrain talentueux de 22 ans pour renforcer son groupe ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de milieu de terrain. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, Cuisance n’est pas conservé tout comme Khaoui. Concernant Kamara, il pourrait quitter son club formateur pendant l’été. Aujourd’hui, on vous propose un joueur ukrainien : Mykola Shaparenko.

FOCUS SUR Mykola Shaparenko Club actuel Dinamo Kiev Poste Milieu de terrain Taille 1m78 Age 22 ans Valeur estimée par Transfermarkt 8 M€

Qui est-il ?

Shaparenko est le numéro 10 du Dinamo Kiev. Le joueur de 22 ans vient tout juste d’être sacré champion avec son club après une saison aboutie sur le plan personnel. Pur produit du centre de formation de l’écurie ukrainienne, il a joué 24 matches, marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives. Joueur élégant, au visage juvénile, il possède une très bonne vision du jeu, et une qualité de passe remarquable. International ukrainien, il est sélectionné à dix reprises, la toute première fois à seulement 19 ans. Encore un peu frêle physiquement, sa marge de progression est importante à ce niveau là. Tellement talentueux, qu’il a déjà intéressé des équipes comme Chelsea, Manchester United, ou encore Arsenal.

Pourquoi Shaparenko serait une bonne idée pour l’om ?

Shaparenko est abordable financièrement, il entre dans les cordes des dirigeants marseillais. Sa qualité de passe vers l’avant, peut être un plus dans ce groupe, sachant qu’il n’y a pas ce profil de joueur dans l’effectif de l’Olympique de Marseille . Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat ukrainien est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il y a pourtant des éléments très doués techniquement. A son jeune âge il a déjà participé à cinq matchs de Ligue des Champions, et le même nombre de rencontres en Europa League.

Le bémol

Le rythme du championnat d’Ukraine n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu. La barrière de la langue peut être un frein dans sa progression, il n’y a aucun joueur qui parle sa langue natale dans l’effectif actuel du club marseillais, pas de quoi faciliter son intégration. Son physique frêle pourrait être un frein, face à la puissance physique du championnat du France. Pas sûr que son profil soit le plus adapté à la Ligue 1.