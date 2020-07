Bon plan mercato OM : Un latéral gauche colombien pour moins de 4M€ !

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM l’an passé, le latéral gauche colombien Johan Mojica pourrait aussi être une alternative à gauche cette année. Gregory Caffort, qui gère la page française du Girona FC nous présente ce défenseur encore peu connu en France. Voici notre Bon plan mercato OM…

Attention il s’agit juste d’une piste proposée pour le mercato. Pas d’une rumeur

Johan Andres Mojica est un footballeur colombien de 27 ans qui évolue au poste de latéral ou allier gauche. Arrivé en Europe en 2013 au Rayo Vallecano puis prêté à Valladolid puis Girona avant option d’achat en 2018 lors de la montée en Liga pour 5 M€. Grand artisan de la montée et homme de base de Pablo Machin dans son 3-5-2 il subira malheureusement un grosse blessure (rupture ligament croisés) qui le tiendra éloigné des terrains toute une saison avant de revenir la saison dernière et vivre la descente en D2. Ça pourrait être u

ne bonne idée pour l’OM car il évolue sur tout le côté gauche et peut donc suppléer Amavi voire même jouer au poste d’ailier. Déjà sollicité la saison dernière par Marseille mais trop tardivement, il est resté à Girona. En D2 il effectue une grosse première partie de saison étant même dans l’équipe type de la division à Noël. Très actif sur son côté il court 90 minutes durant avec toujours la même énergie. Son niveau a baissé lors de la 2ème partie de saison avant Covid mais aussi post Covid où il a passé 2 matchs en tribunes après quelques erreurs. Il est toujours en course pour la montée en Liga et va disputer les playoffs. »

Gregory Caffort – source : FCMarseille (31/07/2020)