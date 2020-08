Bon plan mercato OM : Un latéral Norvégien moderne et offensif à seulement à 2M€ pour remplacer Sakai ?

Encore peu connu en France, le latéral Norvégien Aslak Fonn Witry enchaine les bonnes performances en Suède. Le compte Twitter @AllsvenskanFR, en charge du championnat Suédois pour le site web Nordiskfootball nous présente ce latéral droit qui pourrait être un bon plan mercato OM…

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. A ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur Aslak fonn witry

Club actuel Djurgardens IF Poste Latéral Droit Taille 1m78 Age 24 ans Valeur Transfermarkt 800 000 €

Qui est il ?

Witry a été formé à Rosenborg, mais a découvert le niveau professionnel en Norvège à Ranheim durant deux saisons en D2 puis une dans l’élite. Il a finalement continué sa progression dans l’un des clubs de haut de tableau en Suède, à Djurgården. Et dès sa première année, il a montré toutes ses qualités de latéral offensif avec 3 buts et surtout 6 passes décisives en 25 rencontres. Saison couronnée également du titre de champion de Suède, qui ouvre la porte aux tours préliminaires de Ligue des Champions. Et à bientôt mi-saison actuellement en Suède il en est déjà à 2 buts et 2 passes décisives, dont un magnifique coup franc marqué il y a une semaine lors du derby face à l’AIK Solna qui a donné la victoire à son équipe.

Il apporte un grand impact offensif pour l’équipe, avec son excellent pied droit qui lui permet d’être précis sur ses passes, transversales, et centres. Il tire d’ailleurs les coups de pieds arrêtés pour son équipe. Et autre atout indispensable pour être joueur de l’OM, il a l’habitude de jouer sous une grosse ambiance à Djurgarden et sous la pression. Son club à l’une des meilleures atmosphères en tribune de Suède notamment lors des derbys de Stockholm. »

@AllsvenskanFr – Source – FC Marseille – 04/08

bémol

« C’est avant tout un latéral droit moderne qui a de superbes qualités offensives pour lancer des attaques, mais défensivement il n’est pas encore parfait. Il a une bonne qualité de tacles et de placement, mais il perd pas mal de duels et de ballons et peut rapidement se faire déborder. Il lui faudrait un entraineur qui lui impose également une grande rigueur défensive lorsqu’il est dans des situations de défense sur son côté droit. Pour moi s’il progresse dans ce domaine défensif, il deviendra vraiment un excellent latéral droit complet pouvant évoluer dans un championnat du top 5 et pourquoi pas à l’OM qui a un vrai besoin à ce poste. »

@AllsvenskanFR – Source : FC Marseille – 04/08



A Quel prix

Djurgardens pourrait s’en séparer contre un chèque de 2 millions d’euros. Aslak Fonn Witry pourrait être une bonne alternative pour pas cher, en cas de départ d’Hiroki Sakai, qui dispose d’un bon de sortie.