Bon plan mercato OM: Un latéral norvégien pour concurrencer Amavi ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur gauche solide de 22 ans pour renforcer son groupe ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter dans le secteur défensif . Aujourd’hui, il n’y a que Jordan Amavi comme latéral dans l’effectif marseillais. viAujourd’hui, on vous propose un joueur du championnat norvégien que nous ont soufflé @EliteserienFr et @NordiskFootball : André Bjørkan.

.

FOCUS SUR Fredrik André Bjørkan Club actuel Bodø Poste Défenseur gauche Taille 1m80 Age 22 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1,2 M €

Qui est-il ?

« Il est défenseur gauche et conviendrait bien à un remplacement de Sakai. Il fait preuve d’un bon sens du collectif en général il tourne à 87.5% de passes réussis par match et de 77% de tacles réussis par match. Il est rarement pris sur son côté car il cour assez vite et il sais bien se placer. C’est un joueur qui n’hésite pas à se projeter vers l’avant et à déborder sur le côté gauche. Les stats le prouvent encore puisque c’est le deuxième joueur à réussir le plus de dribbles par match (2.5 dribbles/matchs). Il a d’ailleurs réalisé une passe décisive contre Brann. Il a été formé à Bodø et ne voudrait partir qu’en cas de gros projet. Il est estimé à 1.2M€, je pense que comparé à Sakai ca vaut le coup. » @EliteserienFr – @NordiskFootball

Pourquoi Bjørkan serait une bonne idée pour l’om ?

Fredrik André Bjørkan est très abordable financièrement, à un million d’euros il y a possibilité de recruter un joueur sérieux, solide sur son flanc gauche. Sa vitesse peut être un atout, ainsi que sa qualité de dribble. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat norvégien est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il pourrait y avoir de réelles opportunités, à bas prix. A son jeune âge, s’il réalise de belles performances, il pourrait représenter une belle plus-value. Pas vu comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme un élément capable de donner de la profondeur et de la qualité à un banc.

Le bémol

Ses statistiques ne sont pas incroyables, il a délivré une seule passe décisive. Le rythme du championnat norvégien n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu, et à une nouvelle langue sachant qu’il n’y a pas de compatriote dans le groupe de l’Olympique de Marseille.