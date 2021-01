Bon plan mercato OM : « Un milieu avec une qualité technique au-dessus de la moyenne ! »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien nous propose un milieu de terrain : Jean Pyerre. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Précision importante, comme le dit Pierre Gerbeaud, pour recruter un de ses éléments, l’OM devrait au préalable se séparer d’un de ses extra-communautaire (Sakai, Benedetto, Luis Henrique ou Nagatomo). La réglementation de la LFP est stricte : seuls quatre joueurs dits extra-communautaires sont autorisés à être sous contrat dans chaque club de Ligue 1. FOCUS SUR Jean Pyerre Club actuel Gremio (Brésil) Poste Milieu Taille 1m83 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 9M€

un profil différent de Rongier ou Gueye.

« Jean Pyerre, c’est le milieu de terrain de Gremio. Il est un peu plus jeune et il n’a pas joué en Europe. il a connu une blessure qui a un peu retardé sa progression mais c’est un joueur qui est intéressant. Il est assez offensif, c’est plus un milieu offensif axial qui a joué derrière l’attaquant cette saison alors qu’il avait avant jouer en 6 ou 8. Il peut venir travailler au milieu de terrain et faire le lien entre la défense et l’attaque. Sa capacité technique est au dessus de la moyenne, clairement. Il a besoin de s’affirmer physiquement sur toute une rencontre. C’est un joueur intéressant, titulaire à Gremio et qui a disputé la Libertadorès. C’est un peu le profil à la Sanson, il peut apporter une présence supplémentaire dans la surface de réparation. Il a commencé comme milieu relayeur, il peut jouer dans un milieu à trois. Il sait faire des passes, il peut casser des lignes et il a un gros abattage. Il est aussi bons sur les coups de pied arrêtés. C’est un profil différent de Rongier ou Gueye. L’Ajax le suit, on parle 10 à 15M€ du côté de Gremio mais c’est plus 10M€.» Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)