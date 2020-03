Bon plan Mercato OM : Un milieu de terrain au « talent incroyable, techniquement de haut niveau… »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Ce dernier nous propose un bon plan mercato au milieu de terrain pour palier un éventuel départ Morgan Sanson.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Grand amoureux et connaisseur du football Ukrainien, Mourad Aerts nous parle ainsi d’un grand espoir de cette nation : Viktor Kovalenko , 24 ans, milieu de terrain du Chakhtar Donetsk.

« C’est un meneur de jeu qui évolue au Chakthar Donetsk. Devant, il n’y a que des Brésiliens dans ce club donc il a eu du mal à s’intégrer. Ils ne lui passaient pas le ballon et même s’il s’est un peu mieux intégré à l’équipe, ça ne s’arrange pas. Il plafonne clairement. Il n’arrive pas à trouver sa place. Il a un talent incroyable, il est à un très haut niveau techniquement. Il a joué pas mal de matchs de Ligue des Champions où il était plus souvent titulaire. Ce serait un pari mais je me suis mis dans la tête que l’OM n’a pas d’argent et c’est le genre de mec que Villas-Boas peut façonner. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

revoir L’intégralité du DERNIER DEBAT Foot Marseille

<span data-mce-type= »bookmark » style= »display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0; » class= »mce_SELRES_start »></span>

Au menu : les dernières infos sur la reprise de la Ligue 1, le mercato, les joueurs libre et le cas Caleta-Car. Mais aussi un SAVlive avec les réponse à vos questions en live…

Au sommaire de ce dfm: