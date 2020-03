Bon Plan Mercato OM : Un milieu de terrain niçois en cas de départ de Sanson ?

Nouvel Extrait du dernier Débat Foot Marseille (mode confinement) avec Nassim Tireche (journaliste Stat Perform) , Jean Charles de Bono (Consultant FCM) , Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Benjamin Courmes (journaliste FCM)

Dans notre FAQ le joueur de l’OGC Nice, Wylan Cyprien (25 ans) a été proposé comme un « Bon Plan Mercato » pour l’Olympique de Marseille la saison prochaine en cas de départ de Morgan Sanson. Nassim Tirreche, envoyé permanent à Nice pour Stat Perform, n’est pas spécialement emballé par cette proposition il explique pourquoi dans la video ci-dessus

Il a énormément de mal a revenir depuis sa blessure

« Personnellement je ne le prendrais pas. Il a énormément de mal a revenir depuis sa blessure au ligament croisée. Il fait une bonne saison à Nice, mais il est régulièrement blessé. D’après les échos que l’on a il n’a pas une super hygiène de vie. Je ne tenterai pas le coup car en plus ça risque d’être cher. Même s’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Julien Fournier (Directeur sportif de l’OGC Nice, ndlr) n’est pas du genre à faire des cadeaux, encore mois à l’OM… Nassim Tireche – Source : Footballclubdemarseille.fr

Au menu : les dernières infos sur la reprise de la Ligue 1, le mercato, les joueurs libre et le cas Caleta-Car. Mais aussi un SAVlive avec les réponse à vos questions en live…

