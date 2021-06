Bon plan mercato OM: Un talent géorgien pour remplacer Thauvin ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un milieu de terrain talentueux de 20 ans pour remplacer Thauvin ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de milieu de terrain. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, Cuisance n’est pas conservé tout comme Khaoui. Concernant Kamara, il pourrait quitter son club formateur pendant l’été. Aujourd’hui, on vous propose un joueur géorgien qui évolue dans le championnat russe : Khvicha Kvaratskhelia.

FOCUS SUR Khvicha Kvaratskhelia Club actuel Rubin Kazan Poste Milieu de terrain Taille 1m83 Age 20 ans Valeur estimée par Transfermarkt 18 M€

Qui est-il ?

Khvicha Kvaratskhelia est formé dans son pays natal, la Géorgie, au Dinamo Tbilissi. C’est à seulement 16 ans, qu’il joue son match chez les professionnels avec son club formateur. Après cette épisode, il rejoint le FC Rustavi pour être entrainé par… son père ! En Russie il débarque au Lokomotiv Moscou avant de rejoindre le Rubin Kazan et de montrer tout son talent. Cette année, il réalise une très belle saison, auteur de quatre buts et huit passes décisives, il est élu meilleur jeune du championnat de Russie. Déjà international à huit reprises avec la Géorgie à 20 ans, il est considéré comme l’espoir le plus prometteur de son pays.

Pourquoi Kvaratskhelia serait une bonne idée pour l’om ?

Très doué techniquement, il est capable d’évoluer à tous les postes sur le front de l’attaque. Jeune, il entre parfaitement dans l’idéal de recrutement de Pablo Longoria. Il ne rechigne jamais sur les efforts défensifs, son côté « guerrier » pourrait plaire aux supporters du stade Vélodrome. Sa vitesse, et son utilisation du ballon dans les contres-attaque sont précieuses, elles permettent aux bloc de se projeter vite vers l’avant. Ce n’est pas tout, sa qualité de centre est l’un de ses atouts majeurs, il pourrait faire marquer de nombreux buts à Milik de la tête, si ce dernier était amené à rester à l’OM.

Le bémol

Son prix est élevé, sachant que l’OM s’apprête déjà à casser sa tirelire pour Gerson. Considéré comme un « crack », Leeds United aurait de l’avance dans le dossier, et serait prêt a le recruter. Son profil de jeu, est adapté à la philosophie de Marcelo Bielsa, de quoi le convaincre de signer pour les Peacocks…