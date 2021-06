Bon plan mercato OM: Un très jeune attaquant rapide comme alternative à Milik ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un attaquant rapide de 18 ans1 pour renforcer son groupe ?

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter dans le secteur de jeu offensif. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, et l’avenir de Milik est en pointillé. Aujourd’hui, on vous propose un joueur du championnat norvégien que nous ont soufflé @EliteserienFr et @NordiskFootball : Johan Hove.

FOCUS SUR David Datro Fofana Club actuel Molde Poste Attaquant Taille 1m81 Age 18 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1M €

Qui est-il ?

« Ici c’est plus compliqué de juger car il joue assez peu vu le très bon effectif de Molde. Malgré cela chaque entrée est intéressante, c’est un attaquant de pointe capable de bien dribbler. Il représente un gros espoir pour sa sélection nationale (cote d’ivoire) mais aussi un gros espoir en tant que joueur. Je pense qu’il lui reste une très grosse marge de progression. Il a pu montrer qu’il avait déjà un bon niveau face à Hoffenheim en Europa League la saison précédente lorsqu’il a marqué son premier but avec Molde. Il court très vite et j’ai vu plusieurs fois des commentaires qui le comparent à Mbappé. Je trouve que c’est exagéré mais dans le style de jeu certes il se rapproche de Mbappé . Là où il évolue le mieux c’est quand il est seul en pointe avec un appui derrière, un 4-2-3-1 lui convient parfaitement. Pour l’instant il n’y a pas de vrais estimations de la valeur du joueur mais Angers a voulu le recruter la saison passée pour 1M€, il est finalement parti gratuitement à Molde. » @EliteserienFr – @NordiskFootball

Pourquoi fofana serait une bonne idée pour l’om ?

David Datro Fofana est très abordable financièrement, à un million d’euros il y a possibilité de recruter un joueur talentueux. Sa vitesse peut être un atout, surtout que ce genre de profil, à la pointe de l’attaque marseillaise n’est pas présent dans l’effectif marseillais. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat norvégien est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il pourrait y avoir de réelles opportunités, à bas prix. A son jeune âge, s’il réalise de belles performances, il pourrait représenter une belle plus-value. Pas vu comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme un élément capable de donner de la profondeur et de la qualité à un banc.

Le bémol

Comme nous indique le spécialiste du football norvégien @EliteserienFr, le système où il s’épanouit le mieux est le 4-2-3-1. Or, Jorge Sampaoli n’est pas un adepte de ce dispositif. Le rythme du championnat norvégien n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu.