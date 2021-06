Bon plan mercato OM: Un très jeune belge pour remplacer Sakai

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un jeune défenseur droit de 18 ans pour remplacer Sakai ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter au poste de défenseur droit. Sakai a décidé de rejoindre son pays natal, et Lirola n’a toujours pas rejoint l’OM. Aujourd’hui, on vous propose un joueur belge qui a connu sa première saison chez les pros avec le Standard de Liège: Hugo Siquet.

FOCUS SUR hugo siquet Club actuel Standard de Liège Poste Défenseur droit Taille 1m75 Age 18 ans Valeur estimée par Transfermarkt 5 M€

Qui est-il ?

Hugo Siquet fait toute sa formation au Standard de Liège. Cette saison, c’est la révélation du mythique club belge, qui a l’un des stades les plus exigeants du pays. Passé par toutes les catégories de jeune avec la Belgique, il n’a pas encore de sélection avec les A, mais ça ne devrait tarder. Il a connu ses première rencontre sans public, à cause de la pandémie qui a touché le monde, pourtant il est devenu l’un des chouchous des supporters. Auteur d’une vingtaine de matchs, il s’est imposé comme un titulaire en puissance à seulement 18 ans, de plus il a délivré six passes décisives en Jupiler Pro League. Il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays, au poste de latéral droit.

Pourquoi siquet serait une bonne idée pour l’om ?

Très doué techniquement, il est capable de se projeter vite vers l’avant par une conduite de balle ou par une passe en profondeur. Sa qualité de centre est très bonne, il pourrait adresser des caviars à Arek Milik. Jeune, il entre parfaitement dans l’idéal de recrutement de Pablo Longoria. Il ne rechigne jamais sur les efforts défensifs, son côté « guerrier » pourrait plaire aux supporters du stade Vélodrome. Sa vitesse dans les contres-attaque est précieuse. Le dernier joueur que l’OM a recruté au Standard de Liège est Batshuayi, il a été plutôt une réussite dans l’ensemble. En effet, l’Olympique de Marseille est très populaire auprès des fans du club belge…

Le bémol

Sa valeur marchande est de 5 millions d’euros à seulement 18 ans, les Belges devraient demander le prix fort afin de vendre son produit local. Pol Lirola devrait revenir à l’Olympique de Marseille, de quoi limiter le temps de jeu de Hugo Siquet. Sachant qu’il sort d’une saison pleine, pas certains qu’il souhaite s’asseoir sur le banc, alors que sa carrière est en train d’exploser.