Bon plan mercato OM: Un très jeune défenseur russe pour préparer l’avenir ?

Une grande lessive est annoncée lors de ce mercato d’été. Et si l’OM tentait de recruter un jeune russe de 17 ans plein d’avenir ?

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un joueur russe: Vadim Karpov

Focus sur vadim karpov

Club actuel CSKA Moscou Poste Défenseur Taille 1 m 90 Age 17 ans Valeur transfermarkt 1,5 M€

Qui est-il ?

Le défenseur russe est un très jeune joueur (17 ans), il est international U17. Malgré son jeune âge, son entraineur n’a pas hésité à le lancer dans le grand bain en jouant une dizaine de match avec le CSKA Moscou. Mieux, il a déjà une petite expérience européenne puisque il a participé à cinq matchs d’Europa League !

Pourquoi karpov serait une bonne idée pour l’om ?

En cas d’offre interessante, Duje Caleta-Car pourrait quitter l’Olympique de Marseille comme nous l’a appris l’Equipe. Pour le remplacer, pourquoi pas miser sur un jeune joueur qui a une faible indemnité de transfert ? Le russe est jeune mais a déjà réalisé une dizaine de match chez les professionnels à haut niveau. Son profil et son gabarit (1M90) correspond a celui de notre défenseur croate, il pourrait constituer une très belle plus value en cas de revente à l’avenir.

Le bémol

Le russe n’a jamais joué à l’étranger et la langue pourrait être un frein à une adaptation rapide. Le joueur manque d’expérience à haut niveau, et découvrir la Ligue des Champions ou encore la Ligue 1 en tant que titulaire à l’âge de 17 ans pourrait être difficile pour lui.