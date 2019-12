Bon plan Mercato OM : Un véritable plébiscite pour Hulk !

Cette semaine nous vous avions proposé un nouveau « bon plan mercato » pour le marché des transfert hivernal. Il s’agissait du brésilien Hulk. Un joueur que connait parfaitement André Villas pour l’avoir eu sous ses ordres au FC Porto, au Zenith, puis à Shanghai.

L’international de 33 ans a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues en 2019 et son profil pourrait rendre quelques services à l’OM qui ne dispose pas de nombreuses solutions sur le plan offensif.

Nous vous avions ainsi posez une question très simple via un sondage : Hulk à l’OM vous en voulez ? Le résultat est un véritable plébiscite pour l’ancien joueur du FC Porto.

Vous avez été nombreux à voter (plus de 3 000 votants) et vous largement favorable à cette proposition. Vous êtes en effet plus de 75% à vouloir de Hulk à l’OM pour cette seconde parti de saison. A voir