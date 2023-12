Bon plan Mercato OM : Une pépite de MLS pour renforcer l’attaque

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts hivernal. L’OM doit en effet pallier de nombreux départs à la CAN. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un argentin au poste d’ailier gauche.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le recrutement effectué a connu son lot d’échecs. Offensivement, Joaquin Correa et Ismaila Sarr font notamment partie des grosses déceptions de cette première partie de saison. L’international sénégalais partira disputer la CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Offensivement l’OM devra également se passer de Ndiaye et d’Amine Harit durant cette compétition.

Alan Velasco, ailier gauche au FC Dallas en MLS, pourrait être une excellente idée pour renforcer le secteur offensif marseillais durant le mercato hivernal. Cette option est en tout cas accessible financièrement pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud)

Focus sur Alan Velasco

Club actuel FC Dallas Poste Ailier gauche Taille 1m67 Age 21 ans Valeur estimée par Transfermarkt 7 M€

Qui est-il ?

Velasco est un ailier gauche argentin de 21 ans. Ce droitier, alliant à la fois vivacité et technique, a été formé au Club Atlético Independiente, où il a disputé 71 matchs avec l’équipe première entre 2019 et 2021, pour 10 réalisations. Depuis 2022, il évolue au FC Dallas où il a inscrit 11 réalisations en 56 rencontres.

Un profil explosif évalué à 8 millions d’euros ?

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) a coché ce bon plan en attaque. Il décrit un joueur très vif et technique, capable d’évoluer sur les deux côtés et qui pourrait sortir Sarr de sa zone de confort en le concurrençant. « Velasco vient d’être appelé en sélection par Lionel Scaloni. C’est un joueur offensif de couloir de 21 ans, plutôt habitué à jouer en faux pied. Ailier gauche et rentrer sur son pied droit. Il peut de toute manière jouer sur les deux côtés. C’est un profil atypique, en dessous du mètre 70. Il est en contrat jusqu’en 2025. J’ai du mal à imaginer qu’il prolonge. Il va sûrement être très demandé cet hiver et surtout l’été prochain. C’est le bon plan pour le faire venir. Il est très vif et technique. Il coûterait au dessus des 10 millions d’euros. Aux alentours du tarif d’Ismaïla Sarr. C’est un talent brut. Ça peut fonctionner avec un coach qui marche a l’affect comme Gattuso. Il pourrait s’améliorer dans l’efficacité et marquer plus de buts. Ce type de profil peut faire du dégât en Ligue 1. Cela nous permettrait d’avoir beaucoup plus de tenue de ballon et d’être plus dangereux offensivement. Cela mettrait éventuellement un coup de fouet à Sarr qui est un peu trop dans le confort. »