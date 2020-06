Bon plan mercato OM: Une pépite russe pour suppléer Benedetto ?

Une grande lessive est annoncée lors de ce mercato d’été. Et si l’OM tentait de recruter un buteur russe de 22 ans comme doublure de Dario Benedetto ?

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un joueur russe: Fedor Chalov

Focus sur fedor chalov

Club actuel CSKA Moscou Poste Attaquant Taille 1 m 80 Age 22 ans Valeur transfermarkt 14,5 M€

Qui est-il ?

Lors de la saison 2018-2019, Fedor Chalov termine meilleur buteur du championnat russe (15 buts) et remporte la récompense de meilleur joueur de la compétition à seulement 20 ans. En 2016, âgé de 18 ans il dispute son premier match de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen, un talent précoce qui ne cesse de progresser au fur et à mesure des saisons. Cette même année 2016, il reçoit le prix du meilleur espoir du championnat…

Pourquoi chalov serait une bonne idée pour l’om ?

Si le club olympien participe à la Ligue des Champions, il devra se renforcer au poste d’attaquant, seul Dario Benedetto est capable de jouer seul en pointe. Fedor Chalov à 22ans, il est en pleine force de l’âge et sur une pente ascendante de sa carrière. International russe (2 sélections), il possède déjà une expérience en Ligue des Champions où il a joué six matchs avec le CSKA Moscou et marqué deux buts. Le club marseillais pourrait réaliser une belle plus-value à l’avenir, car le joueur est jeune et déjà expérimenté.

Le bémol

Le prix du joueur évalué par Transfermarkt (14,5 millions d’euros) est sans doute trop élevé pour le club marseillais qui n’est pas au mieux financièrement. De plus, le jeune buteur a prolongé récemment avec son club jusqu’en 2022. Des clubs tels que Monaco, Arsenal, et Chelsea sont attentifs à la situation du joueur, de quoi ne laisser aucune chance à l’OM nettement moins armé financièrement que les clubs cités…