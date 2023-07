Bon plan mercato OM : Une référence de Ligue 1 comme ailier droit !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival 2023 bat son plein! Après les premières arrivées (Kondogbia et Moreira), FCMarseille vous propose ses bons plans mercato ! On continue avec un milieu de terrain très fiable de Ligue 1.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Dans la perspective d’un OM positionné en 4-4-2 la saison prochaine, le tandem Longoria-Ribalta va devoir fournir à Marcelino des joueurs adaptés à son système. Alors que l’effectif compte des hommes comme Payet, Under ou même de la Fuente qui pourraient plutôt remplir un rôle moderne d’excentré qui repique dans l’axe, Benjamin Bourigeaud est un joueur adapté au 4-4-2…

FOCUS SUR Benjamin Bourigeaud

Club actuel Rennes Poste Milieu central/droit Taille 1m78 Age 29 ans Valeur estimée par Transfermarkt 18M€

Qui est-il ?

A 29 ans, ce droitier est passé par 2 clubs et a maintenant près de 230 matchs de Ligue 1 dans les jambes. Il a également l’expérience d’une grosse trentaine de rencontre européennes (22 en C3, 5 en C1 et 7 en C4) et a remporté la coupe de France en 2019 avec Rennes.

Il est un joueur très polyvalent qui a connu tous les postes du milieu de terrain, du récupérateur à l’attaquant de soutien en passant par les deux ailes. Cette saison il a beaucoup évolué comme milieu droit dans un 4-4-2 ou parmi les deux relayeurs dans un 4-3-3.

Un joueur très fiable à un poste où l’OM a un besoin

« C’est un joueur fiable qui connait bien le 4-4-2 et la Ligue 1, fait des stats et qui je pense est abordable pour l’OM. Certes c’est pas clinquant mais c’est un joueur très fiable qui sur ces 6 dernières saisons en Ligue 1 n’a raté que 10 matchs et est très peu suspendu. Il marque, il fait des passes décisives, c’est un extraordinaire joueur de coup de pied arrêté. Je pense qu’il est atteignable entre 15 et 17 millions d’euros. Il a beaucoup évolué en 4-4-2 connait très bien ce fameux poste de milieu droit ».

Benjamin Bourigeaud a disputé 37 rencontres de Ligue 1 cette saison, marqué 7 buts et délivres 10 passes décisives en 2022-2023.