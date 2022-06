Bon plan Mercato OM : « Zagadou, il faut le faire rapidement! »

Après la rumeur Witsel, l’OM pourrait s’intéresser à un autre joueur bientôt libre du Borussia Dortmund en la personne de Dan-Axel Zagadou. Sur le plateau d’ « Apéro Mercato » Byllel considère le jeune défenseur français comme un bon coup à tenter après le départ de William Saliba.

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », dans la rubrique « Bons Plans » Byllel propose Dan-Axel Zagadou le défenseur de 22 ans, libre à partir 30 juin du Borussia Dortmund. L’OM doit se renforcer en défense avec le retour à Arsenal de Saliba, et un possible départ de Caleta-Car. Pour les remplacer, Zagadou semble être un profil dans la lignée des transferts réalisés par Pablo Longoria.

À lire aussi : MERCATO OM : UN COUP DE CŒUR DE SAMPAOLI À 12M€ ?

« C’est un bon plan qu’il faut faire rapidement » – Byllel

« Alors la question c’est qu’elle est la priorité pour le club maintenant. Saliba est parti pour moi c’est la top priorité, Saliba semble ne pas revenir sur ce que l’on entend, ça me semble compliqué. Je me positionne sur les fameuses notions de Longoria, gros potentiel, jeune espoir, fin de contrat, et qui est déçu de son temps de jeu. Je me suis positionné sur Dan-Axel Zagadou l’ancien parisien, fin de contrat, Borussia Dortmund. Il a joué 22 matchs cette saison, il n’a pas assez de temps jeu, il a eu quelques blessures, il a un comportement un peu critiqué. Et il a annoncé fin mai qu’il verrait d’un très bon œil un retour en France. Longoria dans son discours t’es bon à l’OM, t’es en équipe de France, il le vend et là il le peut, il y a la ligue des champions. Pas de grand risque parce que fin de contrat, jeune joueur de 22ans, gabarit athlétique 1m96. C’est un bon plan sans gros risque financier, qui pourrait peut-être pallier le départ de Saliba même si Saliba pour moi est irremplaçable. Mais c’est un bon plan qu’il faut faire rapidement. » Byllel – Source : Football Club de Marseille (09/06/2022)