Bon plan mercato: Un buteur brésilien pour concurrencer Milik ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un buteur brésilien du championnat suisse ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que les dirigeants olympiens devraient se séparer de Dario Benedetto, ils devront recruter un attaquant afin de concurrencer Arek Milik. Aujourd’hui, on vous propose un joueur brésilien du championnat suisse suggéré par @SuisseFoot : Arthur Cabral.

FOCUS SUR Arthur Cabral Club actuel FC Bâle Poste Attaquant Taille 1m86 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 8 M€

Qui est-il ?

« Auteur de 38 buts en 74 matchs avec le FC Bâle, le Brésilien fait partie des buteurs les plus prolifiques évoluant en Suisse. Bon techniquement, il pourrait encore progresser en jouant dans un championnat européen plus prestigieux. » @SuisseFoot– Source: FCM

Pourquoi Cabral serait une bonne idée pour l’om ?

L’Olympique de Marseille semblait proche d’engager Kevin Gameiro. L’attaquant de 34 ans, a finalement refusé la proposition marseillaise, face à la pression des supporters. L’OM devrait se séparer de son buteur argentin Dario Benedetto, qui aurait des contacts avec Elche et des clubs de son pays natal. La venue de Cabral, pourrait être interessante dans le sens où le joueur est arrivé à l’âge de maturité (23 ans), avec une belle première expérience en Europe au FC Bâle. On le sait, les éléments auriverde plaisent à Jorge Sampaoli, de ce fait le coach olympien pourrait voir d’un bon oeil son arrivée. Après le championnat suisse, la Ligue 1 pourrait être un tremplin interessant pour ensuite évoluer dans des clubs plus huppés. Ainsi, les dirigeants marseillais pourraient espérer faire une belle plus-value avec Arthur Cabral.

Le bémol

Le brésilien joue dans le championnat suisse, il faudra donc du temps au joueur pour s’adapter au championnat de France. Sa vitesse n’est pas sa qualité première, et son profil est proche de celui d’Arek Milik. Il n’offrirait donc pas des alternatives différentes à Jorge Sampaoli, comme pouvait le faire Benedetto, même si son temps de temps était réduit.