Bon Plan Mercato: Un buteur serbe afin de suppléer Milik ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un buteur serbe afin de se renforcer au poste d’attaquant ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réalisé un bon mercato dans l’ensemble, sauf au poste d’attaquant. Alors qu’une doublure à Milik fût recherchée, ils n’ont pas pu trouver leur bonheur, c’est donc le jeune Bamba Dieng qui dépanne et il tient très bien son rôle. Malgré tout, l’OM pourrait à nouveau tenter sa chance lors du prochain mercato hivernal.

Aujourd’hui, on vous propose un joueur serbe du championnat local suggéré par « La référence francophone du football serbe« , @Fudbalski_Hram : Djordje Jovanovic.

FOCUS SUR Djordje Jovanovic Club actuel Cukaricki Poste Attaquant Taille 1m87 Age 22 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1,2 M€

Qui est-il ?

« Ancien grand espoir du Partizan, il est allé se perdre très tôt en Belgique et en Espagne, son club formateur l’ayant vendu pour une bouchée de pain. De retour en Serbie en début d’année après avoir résilié son contrat avec Cadiz, et passé trois mois sans jouer, il a repris du poil de la bête. Il est directement devenu le choix numéro un à son poste dès son arrivée. Ses 9 buts en 17 matchs la saison dernière sont prometteurs. Il commence la saison sur les mêmes bases, avec 9 buts en 15 matchs buts toutes compétitions confondues. Pas très rapide, il est néanmoins toujours bien placé et doté d’une très bonne finition, ainsi qu’une frappe de balle puissante. Son jeu de tête constitue aussi un atout. » @Fudbalski_Hram Source: FCM

Pourquoi Jovanovic serait une bonne idée pour l’om ?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter une doublure à Arek Milik, si le club espère être compétitif dans toutes les compétitions. Alors que Bamba Dieng fait du bon boulot, avec déjà trois buts en Ligue 1, il ne semble pas être un buteur de surface, capable de terminer les actions comme peut l’être l’attaquant polonais. En effet, le profil du Sénégalais est différent, mais peut très bien être complémentaire à ce style de buteur qu’est Arek Milik, ou Djordje Jovanovic. Le Serbe, proposé par @Fudbalski_Hram a des caractéristiques similaires à l’ancien joueur de Naples, et pourrait être une doublure parfaite à Milik, souvent blessé…

Le bémol

Le Serbe a performé dans son championnat local mais a échoué à l’étranger (Espagne et Belgique), il faudra donc du temps au joueur pour s’adapter au championnat de France. Son expérience en coupe d’Europe est moindre, hormis deux matchs d’Europa League en 2017-2018, et des rencontres de qualification cette saison pour la C4. Recruter un buteur, pourrait aussi constituer une perte de temps de jeu à Bamba Dieng en pleine forme en ce moment, de quoi affaiblir son moral et donc ses performances pour la suite de la saison…