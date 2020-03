Bon Plan Mercato : Un défenseur central fan de l’OM !

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Benjamin Courmes (journaliste FCM), Mourad Aerts (Journaliste FCM) et Jean Charles de Bono (consultant FCM). Ce dernier nous propose un bon plan mercato en défense centrale pour palier un éventuel départ de Duje Caleta Car.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Jean Charles de Bono nous parle de Anthony Briançon, 25 ans, défenseur centrale du Nîmes Olympique.

» C’est un joueur de la région, qui a prouvé qu’il était capable d’évoluer à un poste où il tient la baraque à Nîmes. Il a le physique, et marque souvent des buts (17 buts), physiquement on retrouve les caractéristiques de Caleta-Car. Techniquement c’est pas mal du tout, il est très fort sur l’homme notamment sur l’anticipation. Il vaut entre 3 et 4 millions d’euros et a un salaire abordable. C’est un joueur qui est supporter de l’Olympique de Marseille. Je pense qu’il peut être titulaire et il peut progresser. Il y a quelque chose à faire avec ce joueur ! » Jean-Charles de Bono – Source Débat Foot Marseille

