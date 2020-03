Bon plan Mercato : Un défenseur « qui peut valoir très cher s’il fait six bons mois à l’OM… »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Ce dernier nous propose un bon plan mercato en défense centrale pour palier un éventuel départ de Duje Caleta Car.

Grand amoureux et connaisseur du football Ukrainien, Mourad Aerts nous parle ainsi de Mykyta Burda, 25 ans, défenseur centrale du Dynamo Kiev.

« Il va falloir certainement trouver le successeur de Duje Caleta Car qui pourrait être vendu. J’ai pensé à Mykyta Burda, défenseur du Dynamo Kiev. Sa côte est de 3,5 millions d’euro sur Transfermarkt. Il s’est blessé au genou, les ligament croisés. Il ne joue donc plus depuis quelques mois mais avant ça il était sur la pente ascendante, et on n’aurait pas du l’atteindre. Son remplaçant s’appelle Denys Popov et c’est devenu la nouvelle star la bas au poste de défenseur. Donc je ne sais pas s’il reprendra sa place en revenant de blessure, c’est pourquoi il peut y avoir une opportunité à saisir. Avant ca il était titulaire, c’est un défenseur qui est très dur au mal, et qui a une très bonne relance. C’est donc un défenseur qui est bon pour faire ce que fait actuellement Caleta Car. Il n’y a pas beaucoup d’Ukrainien qui réussissent à l’étranger, mais ceux qui réussissent, ce sont ceux qui partent au bon moment de leur carrière, et pour lui, c’est peut-être le bon moment de partir. Comme Caleta Car, c’est un joueur qui peut valoir très cher s’il fait six bons mois à l’OM… » Mourad Aerts – Source Débat Foot Marseille

