Bon plan mercato: Un Ecossais plutôt que David Luiz ?

» Quand il est revenu de sa blessure, tout est allé mieux pour Hearts. 24 ans et déjà une maturité folle. Son assurance rassure et s’il parvient à éloigner les blessures de sa vie, il devrait s’installer en équipe nationale. Solide, physique sans être un boucher, capable de bien relancer, John Souttar c’est un joueur pour qui un changement d’air pourrait être bénéfique. Evalué à 1M, il ne lui reste qu’un an de contrat, cela pourrait donc être le bon moment pour craquer. » @ScottishFr – Source: FCM