Bon plan mercato : un jeune milieu offensif talentueux de Ligue 1 !

Extrait du dernier numéro de notre émission estivale l’Apéro Mercato avec Nicolas Filhol et Massimo Stern, un supporter de l’OM. Comme à chaque émission, notre invité nous dévoile son « bon plan mercato », cette fois-ci tourné vers la Ligue 1. Massimo nous propose cette fois-ci Kamory Doumbia.

Le mercato de l’OM a commencé sur les chapeaux de roues depuis maintenant plusieurs semaines. Après l’arrivée officielle de Koné et Brassier, deux jeunes joueurs, le club semble vouloir partir sur des joueurs à fort potentiel. Massimo Stern, supporter de l’OM, nous dévoile son bon plan mercato avec Kamory Doumbia, jeune milieu offensif de Brest dans la lignée de la nouvelle philosophie au sein du club.

Kamory Doumbia

« Si on a besoin d’un numéro 10, en France tu as un international Malien qui s’est révélé, il s’appelle Kamory Doumbia. Il appartient au stade de Reims mais a été prêté à Brest la saison dernière. Brest essaye de le garder, il peut jouer 10, il peut jouer 8 ou derrière l’attaquant. En équipe nationale, il est directement arrivé et s’est imposé alors que le milieu c’est notre force, on a par exemple Mohamed Camara, et il a quand même réussi à se frayer une place. Il n’a que 21 ans, et si il y’a un joueur que j’aurai aimé voir à l’OM, c’est lui. Étant donné qu’il est international, je pense que tu peux l’avoir pour moins de 20M€ maximum. »

Un caractère qui pourrait coller avec la pression marseillaise. « Comme il s’est imposé en équipe nationale, c’est pour cela que je me dis que l’OM ça ne peut pas lui faire peur. Mais pour moi, il vaut aux alentours des 10M€. Il est coté à 5M€ en plus et n’a plus qu’une année de contrat. Il a réellement de très belles qualités, si il vient à l’OM et qu’il refait les même prestations, on va en entendre parler. »

