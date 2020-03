Bon Plan Mercato : « Un milieu offensif de L1 tonique, techniquement très propre… »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Un viewer dans le chat nous a proposé comme Bon Plan Mercato : Florent Mollet de Montpellier…

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Dans le chat de notre Débat Foot Marseille en direct de ce jeudi, un viewer nous a proposé un bon plan mercato : le milieu offensif du MHSC, Florent Mollet. Selon Mourad Aerts, sur le papier, ça pourrait être une bonne recrue !

« J’aime bien Mollet. Quand il était venu avec Metz, ils avaient perdu 6-3 et il avait mis un doublé. C’est un joueur tonique, techniquement très propre et qui a l’air d’avoir un bon état d’esprit. Il a déjà plus de 25 ans il me semble donc est-ce qu’il peut passer le cap et devenir un joueur de l’OM? Sur le papier en tout cas, si demain il signe, je serais pas contre ! Je ne me dirais pas : Ah non c’est Sertic ! »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

Au menu : les dernières infos sur la reprise de la Ligue 1, le mercato, les joueurs libre et le cas Caleta-Car. Mais aussi un SAVlive avec les réponse à vos questions en live…

