Bon plan mercato: Un talentueux latéral gauche de 19 ans pour suppléer Amavi

« Citez nous un meilleur duo que l’Ecosse et former des défenseurs gauche. Impossible. Après Andy Robertson, Kieran Tierney, Greg Taylor & Aaron Hickey, l’Alba vous présente Josh Doig. Libéré par Heart of Midlothian, c’est chez le rival Hibernian qu’il va exploser. 19 ans et déjà tant de promesses montrées. A tel point que toute l’Europe s’est intéressée au jeune prodige. Si Transfermarkt l’évalue à 500K, il faudra bien plus pour qu’Hibs accepte de vendre son protégé. Peut-être que si Franck Sauzée joue l’intermédiaire, ça pourrait faciliter le transfert ? » @ScottishFr – Source: FCM