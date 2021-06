Bon plan mercato: Un très jeune ukrainien en remplacement de Balerdi ?

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un défenseur central talentueux de 18 ans pour remplacer Balerdi ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que les dirigeants olympiens négocient toujours pour Balerdi, que Caleta-Car devrait quitter le club tout comme Kamara, l’OM devra recruter un défenseur central. Aujourd’hui, on vous propose un joueur ukrainien qui vient d’être sélectionné pour l’Euro: Ilya Zabarnyi.

FOCUS SUR Ilya Zabarnyi Club actuel Dinamo Kiev Poste Défenseur central Taille 1m89 Age 18 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

Grand défenseur de 1 mètre 89, Ilya Zabarnyi est doté d’une grande force physique pour son très jeune âge. Déjà sélectionné à 8 reprises avec son équipe nationale, il est devenu titulaire indiscutable avec les récents champions d’Ukraine. Au total, il a joué 21 matchs de Premier Liga et déjà 6 rencontres de Ligue des Champions. Belle récompense pour le jeune homme, il est dans la liste des joueurs Ukrainiens qui vont participer à l’Euro 2021, c’est le benjamin de la sélection nationale. En mars dernier, il a affronté la France, un match dans lequel il a maîtrisé Mbappé tout le long de la rencontre.

Pourquoi Zabarnyi serait une bonne idée pour l’om ?

Alors que les négociations trainent avec le Borussia Dortmund concernant Leo Balerdi, il faudra recruter au poste de défenseur central. De plus, Duje Caleta-Car, Perrin, ou encore Kamara pourraient quitter l’OM cet été, de quoi faire de la place dans ce secteur de jeu. Jeune, mature, avec déjà de l’expérience au plus haut niveau, il coche toutes les cases de la recrue parfaite made in Pablo Longoria. Il possède encore une grande marge de progression, de quoi réaliser une belle plus-value en cas de revente à l’avenir.

Le bémol

Le jeune homme devrait attirer les grosses écuries cet été s’il réalise une belle compétition à l’Euro. Déjà pisté par Chelsea, la concurrence s’annonce rude pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Alors que sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros, le Dinamo Kiev pourrait se montrer beaucoup plus gourmand, pour son talent local.