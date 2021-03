Bonne nouvelle pour Kamara, un nouvel organigramme et Lopez donne les raisons de son départ… Les 3 infos OM du mardi 16 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 16 mars !

OM: UNE BONNE NOUVELLE POUR KAMARA !

Les dernières très grosses performances de Boubacar Kamara pouvait laisser espérer une sélection en Equipe de France A pour le minot marseillais. Le milieu de terrain de l’OM rejoindra finalement les Espoirs.

Boubacar Kamara ne sera pas sélectionné par Didier Deschamps, en tout cas pour le moment. Longtemps espéré avec les A, le milieu de terrain marseillais, auteur d’excellents matchs cette saison, est sélectionné avec l’Equipe de France Espoirs de Sylvain Ripoll.

Les performances XXL du numéro 6 de l’OM n’ont pas encore suffi à convaincre l’ancien coach marseillais de l’appeler pour les prochains matchs des Bleus. Les chances de le voir disputer l’Euro ne sont pas nulles. Le sélectionneur pourrait finir par se laisser tenter par les qualités du jeune marseillais.

KAMARA, LE PATRON DU MILIEU MARSEILLAIS

Boubacar Kamara est sûrement l’une des seules vraies satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. Excellent à la récupération, le Marseillais a confirmé les attentes que les suiveurs avaient à son sujet. De très grosses écuries surveillent de près l’international espoir. Liverpool, la Juventus et maintenant le FC Barcelone seraient très intéressés par le joueur formé à l’OM. Preuve que Kamara a un grand avenir devant lui…

L’OM OFFICIALISE UN NOUVEL ORGANIGRAMME !

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué pour officialiser le nouvel organigramme sportif, sous la présidence de Pablo Longoria.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

L’Olympique de Marseille présente la nouvelle organisation du secteur sportif.

Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles. Celle-ci sera composée de : Nasser Larguet , Directeur du Centre de Formation

, Directeur du Centre de Formation David Friio , nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting

, nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting Matthieu Bouchepillon, nommé Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques. Celle nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le projet souhaité par Pablo Longoria de réunir l’ensemble des composantes indispensables à la réussite du projet sportif et à la recherche permanente d’unité au sein du club.

MERCATO OM: MAXIME LOPEZ DONNE LES RAISONS DE SON DÉPART !

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a quitté son club formateur l’été dernier. Le milieu de terrain n’était plus satisfait de son temps de jeu et voulait en trouver ailleurs.

Depuis l’été dernier, Maxime Lopez ne porte plus le maillot olympien. Le jeune joueur formé à l’OM a quitté son club en quête de temps de jeu dans une autre équipe, dans un autre championnat, à Sassuolo, en Italie. Le milieu de terrain offensif, finaliste de la Ligue Europa 2018, a inscrit 5 buts en 4 saisons disputées sous le maillot olympien.

MARSEILLE, ÇA RESTE MA VILLE — MAXIME LOPEZ

Le minot marseillais s’est exprimé sur les raisons de son départ au micro de l’émission Prolongations.

« Ça a été très très dur. Je ne mens pas, si ça n’avait pas été un projet sportif comme celui de Sassuolo, je ne serais pas parti. C’était vraiment un moment compliqué pour moi, car ça a été soudain. Je voulais partir dès le début du mercato. Avec le Covid et la saison passée où je n’ai pas beaucoup joué, c’était compliqué. J’étais arrivé à un stade où la veille du début des contacts avec Sassuolo, je m’étais dit que j’allais rester. Le lendemain, on a eu les premiers contacts avec Sassuolo. Au début, je n’étais pas trop chaud. J’ai eu le coach au téléphone, on a parlé et ça a été rapide. Il m’a dit : « Tu veux jouer au football ? Viens avec nous ». Marseille, ça reste ma ville, mon club de cœur, où je suis né. Mais il fallait être intelligent. Il fallait que je change de club. Même si ça s’était mieux passé, je n’aurais pas fait toute ma carrière à l’OM. Pour ma vie d’homme, j’avais besoin de quitter le cocon familial » Maxime Lopez – Source: Prolongations (15.03.21)