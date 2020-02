Bonne opération au classement, des absents face à Lyon, et la meilleure défense d’Europe… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le classement de Ligue 1, les absents face à Lyon et la meilleure défense d’Europe en 2020… Les 3 infos OM de ce lundi !

Ligue 1 : La bonne opération pour l’OM !

En s’imposant 1-0 face à Toulouse samedi après-midi, l’OM a consolidé sa seconde place. Deux concurrents se sont éloignés des marseillais…

Le jeu proposé par l’OM en 2020 est minimaliste et peu attractif. Pour autant, avec son effectif court, André Villas-Boas gratte un maximum de points et installe l’OM à cette seconde place. D’autant que dans le même temps des concurrents ont perdu des points.

Si Lille, Monaco et Montpellier se sont imposés, Rennes, qui pointait à 6 points avant cette journée se retrouve à 8 points de la seconde place après son match nul 0-0 face à Brest. Enfin, Lyon qui visait toujours la seconde place dixit son président Jean Michel Aulas, a perdu 4-2 à Paris et se retrouve à 16 points de l’OM… Le match de mercredi en Coupe de France s’annonce bouillant.

L'OM consolide encore un peu plus sa seconde place en voyant Rennes ralentir et se retrouver 8 points derrière ! 🔥 Prochain match mercredi à Lyon en Coupe de France 👊🏼 #TeamOM #Ligue1





Classement Ligue 1 après 23 journées

pts J. G. N. P. p. c. +/- 1 Paris-SG 61 24 20 1 3 63 17 +46 2 Marseille 49 24 14 7 3 33 21 +12 3 Rennes 41 24 12 5 7 29 22 +7 4 Lille 40 24 12 4 8 29 25 +4 5 Montpellier 37 24 10 7 7 32 27 +5 6 Strasbourg 36 24 11 3 10 31 28 +3 7 Monaco 35 24 10 5 9 40 40 0 8 Bordeaux 34 24 9 7 8 33 26 +7 9 Lyon 33 24 9 6 9 37 25 +12 10 Reims 33 24 8 9 7 22 19 +3 11 Nice 33 24 9 6 9 34 34 0 12 Nantes 33 24 10 3 11 25 27 -2 13 Brest 30 24 7 9 8 29 31 -2 14 Angers 30 24 8 6 10 24 32 -8 15 Saint-Étienne 28 24 8 4 12 25 38 -13 16 Metz 27 24 6 9 9 24 32 -8 17 Dijon 25 24 6 7 11 22 29 -7 18 Nîmes 24 24 6 6 12 24 37 -13 19 Amiens 20 24 4 8 12 25 43 -18 20 Toulouse 13 24 3 4 17 21 49 -28

OM: En plus de 3 absents, Villas-Boas annonce une grosse incertitude face à Lyon !

Après sa petite victoire face au TFC samedi, l’OM va se frotter au Lyon de Rudi Garcia ce mercredi. Avant ce quart de finale de Coupe de France, André Villas-Boas a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Lyon. Le coach portugais doit se passer de Thauvin toujours en phase de reprise, mais aussi de Duje Caleta Car et Jordan Amavi suspendus pour ce match. Dario Benedetto, blessé et forfait face à Toulouse, reste lui incertain face à Lyon, du 50/50 selon le coach… Sakai (à gauche) et Strootman (au milieu) devraient débuter le match.

Benedetto on verra demain — Villas-Boas









OM : La meilleure défense d’Europe en 2020 !

Comme le rappelle L’Equipe ce lundi, l’Olympique de Marseille est la meilleure défense d’Europe en 2020 avec 0 but encaissé !

Ce samedi l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Encore un clean sheet pour Steve Mandanda qui en compte 11 depuis le début de la saison. En 2020, le gardien international français n’a pas encaissé un seul but, ce qui fait de l’OM la meilleure défense depuis le début de l’année.

Alvaro, Caleta-Car, Kamara y sont aussi pour quelque chose…

Bien que le portier marseillais brille cette saison, cette série n’est pas dû qu’a lui. La défense de l’Olympique de Marseille est également très solide. André Villas-Boas a trouvé un très bon équilibre avec le duo Caleta-Car et Alvaro en charnière centrale.

Le re-positionnement de Boubacar Kamara au milieu de terrain apporte aussi une assise défensive aux Marseillais… Il a d’ailleurs été très intéressant à ce poste ce samedi face à Toulouse. Tous ces paramètres font que l’OM reste infranchissable depuis 2020 en Ligue 1. Le dernier but a été encaissé face à Nîmes au Vélodrome pour le dernier match de 2019… Un but d’Anthony Briançon dans le temps additionnel.