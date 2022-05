Bons plans mercato OM : 8 noms pour succéder à Kamara !

Pablo Longoria sait déjà qu’il va devoir recruter un milieu défensif afin de compenser le départ libre de Boubacar Kamara. Mardi dans le cadre de notre émission Débat FAQ, vous avez proposez plusieurs profils à ce poste de numéro six. Il va falloir maintenant voter !

La saison 2021*2022 est terminé, l'OM a arraché la deuxième place lors de la dernière journée. Place au mercato et vous ne manquez pas d'idée. Via Débat FAQ Marseille vous avez proposez plusieurs noms au poste de six. Voici les 8 principaux :

Voici les 8 milieux défensifs proposés comme bons plans mercato pour succéder à Kamara ce mardi, on vous fait voter demain matin via Twitter et le site https://t.co/bBEwfbbKj4#BonsplansMercatOM #MercatOM #OM Milla / Grillitsch / Roca / Bazoer / Costa / Kamara / Show / Krejci pic.twitter.com/ddqljEELp2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 24, 2022

FOCUS SUR Luis Milla

Club actuel Grenade (Liga) Poste Milieu de terrain central Taille 1m75 Age 27 ans Valeur Transfermarkt 6 M€

Remplacer Kamara par tout autre joueur que Luis Milla serait une erreur. Vamos Pablitooooo #OM — Nico Faure (@Nicommentator) May 24, 2022

Un 6 qui sait vraiment jouer au ballon. Un vrai leader sur le terrain. Relegué avec Grenade donc largement abordable. — Nico Faure (@Nicommentator) May 24, 2022

FOCUS SUR Florian Grillitsch

Club actuel Hoffenheim (Bundesliga) Poste Milieu de terrain central Taille 1m87 Age 26 ans Valeur Transfermarkt 16 M€

marlo68200:Florian Grillitsch, libre sans contrat Nationalité : Autrichien International : Oui Sur 30 matchs il a jouer 12 en défense, 8 milieu défensif, 7 milieu centrale et 3 fois remplacent. Qualité : passes et interception, Aime envoyer de longs ballons, menace sur contre-attaque, beau tacleur. Ne lâche rien Faiblesse : jeu aérien, discipline

FOCUS SUR Marc Roca

Club actuel Bayern (Bundesliga) Poste Milieu de terrain central Taille 1m84 Age 25 ans Valeur Transfermarkt 7 M€

Marc Roca 25 ans contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern

Transfermarkt parle de 7M€

Il joue peu au bayern en raison de la concurrence mais il a deja 2 ou 3 saisons de liga dans les jambes, un tres bon pied gauche, il accelere le jeu parcequ’il joue en 1 ou 2 touches — Jure un peu sur la cervelle là (@Jo_laeme) May 24, 2022

FOCUS SUR Riechedly Bazoer

Club actuel Vitesse Arnhem (Eredivisie) Poste Milieu de terrain / défenseur central Taille 1m84 Age 25 ans Valeur Transfermarkt 5 M€

Riechedly Bazoer

Footballeur international

25 ans

0€ fin de contrat avec le Vitesse Arnhem

Salaire : ~ 4 millions brut

puissant et très calme balle au pied, belle qualité de passes.

Joueur polyvalent capable d’évoluer MDF & DC — H yann (@YannHernandez35) May 24, 2022

FOCUS SUR Vinicius de Souza Costa

Club actuel Vinicius Costa (Belgique) Poste Milieu de terrain central Taille 1m87 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 1,3 M€

Vinicius Costa / 22 ans / Malines en prêt de Lommel / 6M€ Je vous laisse découvrir ⬇️https://t.co/JRGacERjCK — JT3 (@OMJT13) May 24, 2022

FOCUS SUR Glen Kamara

Club actuel Glen Kamara (Ecosse) Poste Milieu de terrain central Taille 1m83 Age 26 ans Valeur Transfermarkt 6 M€

Glen Kamara

International Finlandais, finaliste de l’Europa avec les Gers’.

Age : 26ans

Estimé à 6millions d’euros d’après transfermarkt

Salaire : Environ 24 000 euros par mois (d’après @salarysport )

S’intègrerait parfaitement au schéma de Sampaoli selon moi. — Jeez (@Jeez11_) May 24, 2022

FOCUS SUR Show

Club actuel Show (Bulgarie) Poste Milieu de terrain central Taille 1m80 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 1.3 M€

tolerancepourtous : :J’aime beaucoup Show de Ludogorets sinon, 21 matchs joués. Fin de contrat le 30 juin 2022, international angolais évalué à 1,30M€ par Transfermarkt. Ses points forts : les duels aériens, duels tout court, interception et qualité de passe vers l’avant!! Pour moi il peut ressembler à un gros bon coup!

FOCUS SUR Ladislav Krejci

Club actuel Ladislav Krejci (Tchéquie) Poste Milieu de terrain central Taille 1m91 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 4,8 M€

prototypeom: Ladislav krejci du slavia Prague un phénomène gaucher