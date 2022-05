Bons plans mercato OM : Qui pour remplacer Kamara ? plus que deux noms !

Pablo Longoria sait déjà qu’il va devoir recruter un milieu défensif afin de compenser le départ libre de Boubacar Kamara. Mardi dans le cadre de notre émission Débat FAQ, vous avez proposez plusieurs profils à ce poste de numéro six. Parmi les 8 propositions, il n’en reste que deux !

Voici les 8 milieux défensifs proposés comme bons plans mercato pour succéder à Kamara ce mardi

Milla / Grillitsch / Roca / Bazoer / Costa / Kamara / Show / Krejci pic.twitter.com/ddqljEELp2

Riechedly Bazoer et Vinicius Costa sont les deux finalistes ! Le vainqueur sera présenté lundi prochain lors de notre live de 12h, à l’occasion du retour de l’apéro mercato !

FOCUS SUR Riechedly Bazoer

Club actuel Vitesse Arnhem (Eredivisie) Poste Milieu de terrain / défenseur central Taille 1m84 Age 25 ans Valeur Transfermarkt 5 M€

0€ fin de contrat avec le Vitesse Arnhem

Salaire : ~ 4 millions brut

puissant et très calme balle au pied, belle qualité de passes.

Joueur polyvalent capable d'évoluer MDF & DC

FOCUS SUR Vinicius de Souza Costa

Club actuel Vinicius Costa (Belgique) Poste Milieu de terrain central Taille 1m87 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 1,3 M€

Vinicius Costa / 22 ans / Malines en prêt de Lommel / 6M€

Groupe B de 4 noms, le vainqueur affrontera le vainqueur du groupe A !