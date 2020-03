Bons plans mercato OM : Un gardien, un milieu défensif et un buteur libres en juin prochain

L’OM a remis peu de suspens en Ligue 1 en concédant une défaite face à Nantes et un nul face à Amiens. Pour autant, la grosse incertitude concerne les moyens qui seront disponible cet été pour renforcer l’équipe. FCMarseille vous propose trois bons plans mercato…

Ce fois nous vous avons sélectionné trois joueurs dont le contrat expire en juin prochain, ils seront donc libre de s’engager avec le club de leur choix sans indemnité de transfert. Au menu : une ancienne cible de Bielsa, un gardien performant en Ligue 1 et un buteur russe…

Charles Aránguiz / milieu défensif / chilien / 30 ans

annoncé en négociation avec l’OM et Chelsea en 2015, l’international chilien avait finalement rejoint Leverkusen pour 13M€. Cinq ans plus tard, Aranguiz sera libre en juin prochain Le site transfermarkt estime sa cote à 15M€. Son expérience et son activité pourrait être un atout important pour l’OM. Surtout si le club arrive à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champion et dans le même temps trouve un moyen pour se séparer de l’énorme salaire de Kevin Strootman…

Bémol : Anragnuiz va chercher à signer un dernier gros contrat et devrait se montrer gourmand…

Walter Benítez / gardien / argentin / 27 ans

Arrivé à l’OGC Nice en 2016, Walter Benitez s’est imposé comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1. L’ancien portier de Quilmes est coté à 10M€ par le site Trasermarkt, il pourrait avoir un profil parfait pour jouer le rôle de gardien 1 bis alors que Steve Mandanda ne dispose plus que d’un an de contrat.

Bémol : Le portier niçois viendrait concurrencer les jeunes pousses du centre de formation Dia, Simon et Vanni…

Artem Dzyuba / attaquant / russe / 31 ans

L’attaquant de 31 ans est un solide gaillard d’1m97. Un profil imposant qui manque dans l’effectif olympien. Ce dernier n’a jamais quitté sa Russie natale et sera libre en juin, son contrat avec le Zenith se termine. Ce dernier a marqué 13 buts et donné 11 passes décisives en 27 matches TTC cette saison. Sa cote trasnfermarkt est de 16M€…

Bémol : L’OM dispose déjà de trois attaquants trentenaires et devait plutôt miser sur un jeune élément à ce poste…