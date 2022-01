Bordeaux – OM (0-1) : Le but d’Under suite à une grosse boulette de Costil…

L’OM domine cette rencontre face à Bordeaux qui n’aura tiré qu’une fois au but en première mi-temps. Si les marseillais ont touché la barre, ils ont encore trop de déchet dans la zone de vérité et donc dans l’efficacité. Il aura fallu une relance complétement ratée de Costil directement sur Under, pour que ce dernier profite de l’appel intelligent de Payet pour effacer la défense centrale et tromper le portier bordelais (0-1) / 38′).

OH LE BUT DE UNDER SUR UNE ERREUR DE RELANCE DE COSTIL #FCGBOM pic.twitter.com/5U0cbSMQG0 — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) January 7, 2022