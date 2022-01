Bordeaux – OM : La demande des Girondins déjà refusée?

Selon les informations du journal L’Equipe, la demande de report du match entre l’OM et les Girondins de Bordeaux a été refusée pour le moment !

L’Olympique de Marseille devrait jouer sa rencontre face aux Girondins de Bordeaux ce vendredi. Avec les cas de COVID-19 dans le club, les Bordelais ont fait une demande de report pour la rencontre à la FFF. Selon les informations de L’Equipe, la demande des Girondins a été refusée !

Il sera bien difficile de canaliser les milliers de supporters des Girondins en colère qui accèderont aux abords du stade vendredi malgré le huis clos — UM87

Sur les réseaux sociaux, le groupe de supporters Ultramarines a publié un communiqué cinglant, faisant allusion à un envahissement de terrain au cas où la rencontre serait jouée ce vendredi.

« À 48 heures d’un match à la saveur pour le moins particulière, et au regard des incertitudes planant sur la tenue de ce Bordeaux-Marseille, nous, supporters des girondins, tenons à prendre la parole publiquement.Avec une équipe décimée (au moins 17 absents) suite à une recrudescence de cas de COVID19, notre club n’est définitivement pas en mesure de jouer ce match. Le maintenir dans de telles conditions et dans un stade vide serait vécu, à juste titre, comme une terrible injustice.Ce match, et c’est une question de bon sens, doit être ajourné sine die afin qu’il se tienne plus tard dans des conditions dignes et loyales. Soyons clairs : à Bordeaux, cette rencontre déchaîne les passions comme aucune autre. Il y a, bien sûr, l’invincibilité en cours sur nos terres, à laquelle les supporters girondins sont très attachés, mais également une rivalité sportive qui va bien au-delà. Nous parlons d’un rendez-vous incontournable pour plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année, qui se sentent déjà meurtries par l’impossibilité qui leur est faite d’accéder au stade. Rajoutez à cela un contexte sportif plus que délicat où chaque point compte et vous obtenez un baril de poudre prêt à exploser. Si nous tenons à nous exprimer publiquement, ce n’est pas seulement pour rappeler tout cela, mais également pour mettre en garde les autorités. Si le match est maintenu dans de telles conditions, il sera bien difficile de canaliser les milliers de supporters des Girondins en colère qui accéderont aux abords du stade vendredi malgré le huis clos, et auxquels nous nous joindrons. Nous en appelons done à la responsabilité des autorités compétentes afin qu’elles prennent la mesure des événements. Nous ne demandons aucune faveur : juste que soit appliqué le bon sens et les règles en vigueur dans cet épisode pandémique qui nous affecte tant. » Communiqué Ultramarines 1987