Bordeaux – OM : Le clapping (malaisant) des Girondins après le match nul…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à conjurer le sort face à Bordeaux. Les Girondins ont célébré leur match nul, comme une victoire…

Les Girondins de Bordeaux ne semblent que vivre autour de leur invincibilité face à l’OM à domicile.

Une saison de plus, l’Histoire continue — Bordeaux

Si bien que le match nul ce dimanche était synonyme de victoire pour Paulo Sousa et ses joueurs. Après la rencontre, ils ont été célébrer cette rencontre avec leurs supporters… Le tout filmé en gros plan et publié sur le compte Twitter du club avec en description « une saison de plus, l’Histoire continue. »